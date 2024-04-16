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Лиз Трасс считает, что «deep state» может уничтожить Дональда Трампа, если он не сделает «демонтаж глубинного государства» – Politico

15:27, 16 апреля 2024
Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс озвучила предупреждение для Дональда Трампа.
Лиз Трасс считает, что «deep state» может уничтожить Дональда Трампа, если он не сделает «демонтаж глубинного государства» – Politico
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Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, находившаяся в должности 49 дней, заявила, что deep state («глубинное государство») будет «работать, чтобы подорвать Дональда Трампа на втором сроке» в случае избрания президентом США. Об этом сообщает Politico.

Так, Лиз Трасс в статье для Wall Street Journal утверждает, что экономический истеблишмент США уже «вооружается против господина Трампа и его экономической программы».

Она сравнила американских республиканцев со своей администрацией консерваторов, предупредив, что политикам Республиканской партии предстоит «борьба всей их жизни», поскольку Трамп снова борется за Белый дом.

«Глубинное государство подорвало первый срок господина Трампа и подорвало мое пребывание в должности премьер-министра Британии, заставив меня уйти с должности через 49 дней», — пишет она в Wall Street Journal.

«Я предполагала, что смогу пройти через повестку дня, по которой меня избрали. Как я ошибалась. Непрозрачное британское бюрократическое государство подорвало предложенные мной реформы, и их американские эквиваленты будут иметь в прицеле мистера Трампа, если он победит в ноябре. Глубинное государство будет пытаться подорвать его даже больше, чем это было во время его первого срока», - отмечает он в статье.

«Даже если президент Трамп будет переизбран, его битва только начнется. На Западе, особенно в англоязычном мире, произошел переход власти от демократически подотчетных должностных лиц к неизбранным бюрократам и технократам.

Консерваторы должны осознать, что победы на выборах недостаточно. Победителю нужен согласованный план демонтажа глубинного государства, которое стремится к собственному самосохранению» - пишет Лиз Трасс.

Трасс была отстранена от должности ее собственной партией после того, как ее мини-бюджет вызвал экономические потрясения и закрутил рынки. В своей книге Трасс утверждает, что Казначейство Великобритании, Банк Англии и его Управление по бюджетной ответственности вели «постоянную кампанию» против политики сокращения налогов.

Автор: Наталья Мамченко

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