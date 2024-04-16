Коли буде додатковий період реєстрації на НМТ-2024: відомі дати

Вступники, які не змогли зареєструватись на основну сесію національного мультипредметного тестування (НМТ), матимуть змогу пройти реєстрацію під час додаткового періоду. Про це повідомляє видання Освіта.ua.
Так, додатковий період триватиме з 10 до 15 травня. Відповідні дати затверджені календарним планом проведення національного мультипредметного тесту.
Зареєструватись на НМТ зможуть ті вступники, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову від регіонального центру оцінювання якості освіти.
Також зареєструватись для участі в додатковій сесії НМТ зможуть ті, хто не зміг зареєструватись під час основного періоду з поважних причин.
Окрім того, у цей період здійснюють реєстрацію осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.
Нагадаємо, тимчасові екзаменаційні центри за межами України будуть створені у 57 містах 32 країн.
Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня.
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