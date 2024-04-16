На Львівщині у трьох громадяни рф конфіскували землі

Загальна площа конфіскованих земель становить майже 2 га.

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На Львівщині суд задовольнив позови Жовківської окружної прокуратури про конфіскацію земель у трьох громадян рф на користь держави.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, мова йде про 3 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території трьох територіальних громад Львівського району. Їх загальна площа становить майже 2 га.

Прокурорами було встановлено, що громадяни рф отримали у спадок землі сільськогосподарського призначення. Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року вони не здійснили відчуження землі.

Це стало підставою для звернення прокурорів до суду з метою недопущення незаконного володіння землями України.

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