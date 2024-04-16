Разделение помощи Украине и Израилю свидетельствует о том, что «это чистая политика и вопросы выборов», — Зеленский

Владимир Зеленский не одобряет идею разделения помощи Украине и Израилю: Это говорит о том, что это не вопрос безопасности, а чистая политика.

Президент Владимир Зеленский не поддерживает предложение спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности. Об этом он сказал в интервью PBS.

По его словам, разделение помощи продемонстрирует безразличие к смертям украинцев и станет проявлением "чистой политики".

Это странно. Это говорит о том, что это не вопрос безопасности, а чистая политика. Если честно, это позор для мира, позор для демократии и всех тех, кто о демократии только говорит. Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь после всего того , что произошло на израильский и украинский, так это просто говорит, что это вопрос выборов в США, что это чистая политика", - считает Президент.

Зеленский предупредил мировых лидеров об угрозе войны в странах НАТО, если Украина проиграет россии.

"Когда весь мир говорит – как же так, Иран смог бить по Израилю, нужно сейчас популистически помогать только Израилю и забыть о том, что происходит в Украине. Это чистая политика. Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги", - сказал Зеленский.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Белый дом против отдельного законопроекта о помощи Израилю без Украины.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю.

Ранее конгрессмены США призвали Джонсона немедленно вынести помощь для Украины и Израиля.

Ожидается, что Палата представителей США рассмотрит пакет с помощью Украине уже 19 апреля.

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