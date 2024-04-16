ВСП уволил судью Балаклейского районного суда Харьковской области

Во вторник, 16 апреля, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Владимира Купина на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
Отмечается, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).
Ранее сообщалось, что судья Верховного Суда Николай Русинчук уволился в отставку.
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