ВСП уволил судью Балаклейского районного суда Харьковской области

Судья Владимир Купин был уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Во вторник, 16 апреля, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Владимира Купина на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Отмечается, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Ранее сообщалось, что судья Верховного Суда Николай Русинчук уволился в отставку.

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