Судья Верховного Суда Николай Русинчук уволился в отставку.

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Высший совет правосудия 16 апреля 2024 года уволил в отставку судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Николая Русинчука.

Карьеру судьи Николай Русинчук начал в 1995 году, когда был назначен судьей Луцкого городского суда Волынской области.

С 2001 года Николай Русинчук – судья Волынского областного суда, а затем – Апелляционного суда Волынской области.

С 2018 года – судья Волынского апелляционного суда.

В 2019 году, после второго конкурса на должности судей Верховного Суда, Николай Русинчук был назначен на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Общий стаж, который дает Николаю Русинчуку право на отставку – З5 лет 3 месяца.

Отметим, что это первая отставка судьи Верховного Суда в 2024 году. В 2023 году в отставку или по собственному желанию уволились 24 судьи Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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