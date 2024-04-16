YouTube будет блокировать посторонние приложения, позволяющие смотреть видео без рекламы

Пользователям, которые предпочитают полностью свободный от рекламы контент, предлагают выбрать YouTube Premium.

Популярный видеохостинг YouTube будет бороться с посторонними приложениями, позволяющими смотреть видео без рекламы. Об этом сообщает 9to5Google.

Теперь пользователи, использующие соответствующие посторонние приложения, будут получать уведомления об ошибке. К примеру, они будут видеть сообщение «Следующий контент недоступен в этом приложении» или столкнутся с проблемой буферизации.

«Мы хотим подчеркнуть, что наши условия не позволяют посторонним приложениям выключать рекламу, поскольку это лишает создателя вознаграждения за просмотр, а реклама на YouTube помогает поддерживать создателей и позволяет миллиардам людей по всему миру пользоваться стриминговым сервисом», - пояснили в YouTube.

Пользователям, которые предпочитают полностью свободный от рекламы контент, предлагают выбрать YouTube Premium.

«Когда мы найдем приложение, которое нарушает эти условия, мы примем соответствующие меры для защиты нашей платформы, создателей и зрителей», – говорится в сообщении.

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