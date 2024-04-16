YouTube блокуватиме сторонні додатки, які дозволяють дивитися відео без реклами

Користувачам, які надають перевагу повністю вільному від реклами контенту, пропонують обрати YouTube Premium.

Популярний відеохостинг YouTube боротиметься зі сторонніми додатками, які дають змогу дивитися відео без реклами. Про це повідомляє 9to5Google.

Тепер користувачі, які використовують відповідні сторонні додатки, отримуватимуть сповіщення про помилку. Приміром, вони бачитимуть повідомлення «Наступний контент недоступний у цьому додатку» або зіткнуться з проблемою буферизації.

«Ми хочемо підкреслити, що наші умови не дозволяють стороннім додаткам вимикати рекламу, оскільки це позбавляє творця винагороди за перегляд, а реклама на YouTube допомагає підтримувати творців і дозволяє мільярдам людей по всьому світу користуватися стримінговим сервісом», – пояснили в YouTube.

Користувачам, які надають перевагу повністю вільному від реклами контенту, пропонують обрати YouTube Premium.

«Коли ми знайдемо додаток, який порушує ці умови, ми вживемо відповідних заходів для захисту нашої платформи, творців і глядачів», – йдеться в повідомленні.

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