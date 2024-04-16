Суддя Верховного Суду Микола Русинчук звільнився у відставку

Перша відставка у Верховному Суді у 2024 році.

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Вища рада правосуддя 16 квітня 2024 року звільнила у відставку суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Миколу Русинчука.

Кар’єру судді Микола Русинчук розпочав у 1995 році, коли був призначений на посаду судді Луцького міського суду Волинської області.

З 2001 року Микола Русинчук – суддя Волинського обласного суду, а згодом – Апеляційного суду Волинської області.

З 2018 року – суддя Волинського апеляційного суду.

У 2019 році, після другого конкурсу на посади суддів Верховного Суду, Миколу Русинчука призначено на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Загальний стаж, який надає Миколі Русинчуку право на відставку - З5 років 3 місяці.

Зазначимо, що це перша відставка судді Верховного Суду у 2024 році. У 2023 році у відставку або за власним бажання звільнилися 24 судді Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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