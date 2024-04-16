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Вуз хотел взыскать плату за обучение со студентки, которая из-за войны выехала за границу: что решил суд

17:31, 16 апреля 2024
Студентка, которая из-за войны выехала за границу и покинула учебу в учебном заведении, доказала неправомерность взыскания 16 799 гривен платы за образовательные услуги.
Вуз хотел взыскать плату за обучение со студентки, которая из-за войны выехала за границу: что решил суд
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Винницкий Национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова не доказал факт предоставления образовательной услуги студентке в V семестре 2022/2023 года, поэтому нет оснований для взимания с нее платы за обучение за этот период. К такому выводу пришел Хмельницкий апелляционный суд по делу № 127/19943/23 по иску медицинского вуза к соискателю образования о взыскании долга, передает официальный сайт суда.

ХАС задовольнив апеляційну скаргу студентки: скасував рішення Хмельницького міськрайонного суду та ухвалив нове – у позові університету про стягнення з неї 16799 гривень заборгованості відмовив.

За матеріалами справи, медичний університет звернувся до суду з прохання стягнути зі студентки 16799 гривень боргу (основний борг, 3% річних та інфляційні нарахування), позаяк вона порушила зобов’язання за договором про надання платної освітньої послуги. У цьому документі йдеться, що здобувачка освіти зобов`язана платити за навчання щосеместру по 15800 гривень, проте заборгувала оплату за п’ятий семестр.

Місцевий суд задовольнив позов вишу й стягнув з відповідачки усю заявлену суму.

Вона оскаржила рішення до апеляційного суду. Уважає, університет не довів право на отримання оплати за V семестр, бо її відрахували ще після IV семестру. Пояснила: з лютого 2022 року перебувала за кордоном і досі знаходиться у США. Університет їй відмовив у проханні продовжити навчання дистанційно чи отримати академічну відпустку, тому прийняла рішення завершити там навчання. У V семестрі виш не надавав їй освітньої послуги, тому й немає підстав для стягнення плати.

Як встановив апеляційний суд, 26 лютого 2022 року через повномасштабну війну росії проти України апелянтка виїхала до Польщі, згодом переїхала до США, де перебуває й досі.

Водночас університет не надав суду жодних доказів, які б підтверджували надання їй освітньої послуги та режим навчання з урахуванням факту перебування у США та різниці у часових поясах.

ХАС констатував, що у наказі про відрахування студентки спеціальності «Медична психологія» ІІІ курсу за невиконання індивідуального навчального плану немає даних про результати її навчання у V семестрі 2022/23 навчального року.

«Службова записка декана медичного факультету №2 про невиконання індивідуального навчального плану та протокол комісії щодо переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти університету №01 від 13.01.2023 року, попри зазначення, що відповідачка до занять у 5 семестрі 2022/23 року навчального року приступала, також не є достатніми доказами її навчання у цей період», – зауважила колегія суддів.

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