Розділення допомоги Україні та Ізраїлю свідчить про те, що «це чиста політика і питання виборів», — Зеленський

Володимир Зеленський не схвалює ідею про поділ допомоги Україні та Ізраїлю: Це говорить про те, що це не питання безпеки, а чиста політика.

Президент Володимир Зеленський не підтримує пропозицію спікера Палати представників Майкла Джонсона, який представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Про це він сказав в інтерв’ю PBS.

За його словами, поділ допомоги продемонструє байдужість до смертей українців та стане проявом "чистої політики".

"Це дивно. Це говорить про те, що це не питання безпеки, а чиста політика. Якщо чесно, це ганьба для світу, ганьба для демократії і всіх тих, хто про демократію тільки говорить. Якщо Конгрес візьме і поділить цю допомогу після всього того, що відбулося, на ізраїльську і українську, то це просто говорить, що це питання виборів у США, що це чиста політика", - вважає Президент.

Зеленський попередив світових лідерів про загрозу війни у країнах НАТО, якщо Україна програє росії.

"Коли весь світ каже - як же так, Іран зміг бити по Ізраїлю, треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які в них рейтинги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що без допомоги США шансів перемогти не буде.

Також повідомлялося, що Білий дім проти окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без України.

Спікер Палати представників Майк Джонсон презентував окремі законопроекти щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше конгресмени США закликали Джонсона негайно винести на розгляд допомогу для України та Ізраїлю.

Очікується, що Палата представників США розгляне пакет з допомогою Україні вже 19 квітня.

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