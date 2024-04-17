За три місяці російська мова має повністю зникнути з ефірів українських програм, — мовний омбудсмен

17 липня 2024 року набире чинності пункт закону про медіа, який посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм.

Уже через три місяці, 17 липня, набере чинності пункт закону про медіа, який посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм. Мова йде про пункт 6 частини 8 статті 40 Закону «Про медіа». Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен наголосив, що у програмах допускається використання інших мов без дублювання або озвучення лише у сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах іншими мовами.

«А усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською», - пояснив Кремінь.

За його словами, це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який, за визначенням Конституційного суду України, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

«Сьогодні в телеефірах загальнонаціональних телевізійних каналів практикується українсько-російська двомовність, за якої учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше!» - наголосив уповноважений із захисту державної мови.

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