Через три месяца русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров украинских программ, — языковой омбудсмен

17 июля 2024 года вступит в силу пункт закона о медиа, который ужесточает требования к использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ.

Уже через три месяца, 17 июля, вступит в силу пункт закона о медиа, который ужесточает требования к использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Речь идет о пункте 6 части 8 статьи 40 Закона «О медиа». Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что в программах допускается использование других языков без дублирования или озвучивания только в постоянных выражениях, коротких фразах или отдельных словах на других языках.

«А все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и тому подобное на государственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинский», - пояснил Креминь.

По его словам, это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-русского двуязычия, который, по определению Конституционного суда Украины, не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и является нарушением права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

«Сегодня в телеэфирах общенациональных телевизионных каналов практикуется украинско-русское двуязычие, при котором участники используют русский язык без перевода, озвучивания или субтитрования на государственный язык. С 17 июля такая практика будет прекращена. Украинского станет больше!» - подчеркнул уполномоченный по защите государственного языка.

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