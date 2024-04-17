США – Украине: «Мы не хотим Третьей мировой войны»

США не будут защищать небо в Украине от российских атак, чтобы не втягиваться в войну с рф, — представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Соединенные Штаты Америки не будут защищать воздушное пространство Украины от российских атак, чтобы не втягиваться в войну с рф. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге.

Он отметил, что США не могут взять Украину под защиту своей ПВО, поскольку не находятся в состоянии вооруженного конфликта с рф.

"Мы не хотим Третьей мировой войны", - сказал Мэтью Миллер.

Журналисты попросили Мэтью Миллера прокомментировать заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что поддержка союзников, таких как Израиль, в отражении атаки со стороны Ирана подтвердила эффективность совместных действий по борьбе с терроризмом, и такой сценарий возможен и для Украины.

Он ответил, что "полностью понимает" Зеленского, но у США "совершенно разные отношения" с Украиной и Израилем.

"Мы десятилетиями поддерживаем партнерские отношения с Израилем в области безопасности, оказывая ему прямую военную помощь. Израиль – великий союзник США, не входящий в НАТО. Украина находится в другом положении, поскольку мы не имели с ней такого соглашения до непосредственных месяцев, предшествовавших этому", – говорит представитель Государственного департамента США.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Зеленский ответил Западу, который боится, что рф проиграет в войне.

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