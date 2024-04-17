Неякісний ремонт доріг зі збитками майже 350000 гривень: підозрюється директор товариства на Київщині

Підозрюваний, який фактично виконав лише частину обумовлених робіт, безпідставно отримав майже 350 тисяч гривень бюджетних коштів.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Київській області підозрюють директора товариства у привласнення майже 350 тисяч гривень. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у привласненні чужого майна та службовому підробленні (ч. ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, орган місцевого самоврядування уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договір з капітального ремонту доріг на території Фастівського району.

Виконавець неякісно виконав роботи, завищив їх вартість та кількість використаних матеріалів. Пізніше вніс неправдиві дані до офіційних документів.

Таким чином підозрюваний, який фактично виконав лише частину обумовлених робіт, безпідставно отримав майже 350 тисяч гривень бюджетних коштів. Це підтверджено висновками експертизи.

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