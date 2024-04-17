Близько 650 000 чоловіків призовного віку покинули Україну, — ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення рф з України виїхало багато чоловіків призовного віку.

Фото: Держприкордонслужба

Близько 650 000 чоловіків призовного віку змогли виїхати з України від початку повномасштабного російського вторгнення. Більша частина з них зробила це незаконно. Про це повідомило видання Politico.

Видання зазначає, що сплеск патріотизму, який був у перш дні війни, «випарувався».

«Два роки тому потяги, що прямували з України, перевозили майже виключно жінок, дітей і літніх людей, які шукали притулку. Тепер потяги на третину заповнені чоловіками, яким якимось чином вдалося отримати документи про виїзд», - йдеться у статті.

Видання зазначає, що у Офісі Президента та чиновники стверджують, що вони, як і раніше, налаштовані позитивно. Але західна допомога, особливо давно відкладений пакет підтримки США не може довго чекати.

Володимир Зеленський відповідаючи на запитання Axel Springer, що робитиме путін, якщо Україна не отримає західну допомогу, необхідну їй для перемоги, заявив: «Він би все повністю знищив. Все».

«Українські міста будуть перетворені на руїни; сотні тисяч помруть», - додав він.

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