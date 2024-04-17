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Побиття неповнолітньої дівчини на Львівщині: поліція встановлює обставини інциденту

22:54, 17 квітня 2024
На Львівщині 16-річна дівчина побила ногами лежачу на землі 15-річну потерпілу, відео інциденту потрапило до правоохоронців.
Побиття неповнолітньої дівчини на Львівщині: поліція встановлює обставини інциденту
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У місті Стрий Львівської області поліцейські встановлюють обставини побиття неповнолітньої, зафіксоване на відео. Правоохоронці займаються опитуванням учасників події у присутності їх батьків та психологів, з метою вирішення питання щодо правової кваліфікації інциденту.

За інформацією, отриманою поліцією під час моніторингу соціальних мереж, 16 квітня було виявлено відеоролик, що зафіксував моменти жорстокого побиття однієї дівчини іншою, яка лежала на землі. Подія відбулася 9 квітня на вулиці Бобикевича. Учасниці інциденту – 16-річна жителька міста, яка наносила удари, та 15-річна потерпіла – вже ідентифіковані.

Наразі правоохоронні органи проводять ретельне опитування у приміщенні, спеціально обладнаному для таких ситуацій, з метою з'ясування всіх обставин події. Батьки обох дівчат, а також психологи надають необхідну підтримку учасникам інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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