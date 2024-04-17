Избиение несовершеннолетней девушки на Львовщине: полиция устанавливает обстоятельства инцидента

На Львовщине 16-летняя девушка избила ногами лежащую на земле 15-летнюю потерпевшую, видео инцидента попало к правоохранителям.

В городе Стрый Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства избиения несовершеннолетней, зафиксированное на видео. Правоохранители занимаются опросом участников происшествия в присутствии их родителей и психологов, с целью решения вопроса о правовой квалификации инцидента.

По информации, полученной полицией во время мониторинга социальных сетей, 16 апреля был обнаружен видеоролик, зафиксировавший моменты жестокого избиения одной девушки другой, которая лежала на земле. Событие произошло 9 апреля на улице Бобикевича. Участницы инцидента - 16-летняя жительница города, которая наносила удары, и 15-летняя потерпевшая - уже идентифицированы.

Сейчас правоохранительные органы проводят тщательный опрос в помещении, специально оборудованном для таких ситуаций, с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Родители обеих девушек, а также психологи оказывают необходимую поддержку участникам инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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