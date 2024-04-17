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Около 650 000 мужчин призывного возраста покинули Украину, — СМИ

16:28, 17 апреля 2024
С начала полномасштабного вторжения рф из Украины уехало много мужчин призывного возраста.
Около 650 000 мужчин призывного возраста покинули Украину, — СМИ
Фото: Госпогранслужба
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Около 650 000 мужчин призывного возраста смогли уехать из Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Большинство из них сделали это незаконно. Об этом сообщило издание Politico.

Издание отмечает, что всплеск патриотизма, который был в первые дни войны, «испарился».

«Два года назад поезда, следующие из Украины, перевозили почти исключительно женщин, детей и пожилых людей, которые искали убежища. Теперь поезда на треть заполнены мужчинами, которым каким-то образом удалось получить документы о выезде», - говорится в статье.

Издание отмечает, что в Офисе Президента и чиновники утверждают, что они по-прежнему настроены положительно. Но западная помощь, особенно давно отложенный пакет поддержки США, не может долго ждать.

Владимир Зеленский отвечая на вопрос Axel Springer, что будет делать путин, если Украина не получит западную помощь, необходимую ей для победы, заявил: «Он бы все полностью уничтожил. Все».

«Украинские города будут превращены в руины; сотни тысяч умрут», - добавил он.

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