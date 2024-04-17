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Некачественный ремонт дорог с убытком почти 350000 гривен: подозревается директор общества в Киевской области

21:34, 17 апреля 2024
Подозреваемый, фактически выполнивший лишь часть оговоренных работ, безосновательно получил почти 350 тысяч гривен бюджетных средств.
Некачественный ремонт дорог с убытком почти 350000 гривен: подозревается директор общества в Киевской области
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Киевской области подозревают директора общества в присвоение почти 350 тысяч гривен. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Фастовской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении директору общества в присвоении чужого имущества и служебном подлоге (ч. ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, орган местного самоуправления заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор по капитальному ремонту дорог на территории Фастовского района.

Исполнитель некачественно выполнил работы, завысил их стоимость и количество использованных материалов. Позже внес ложные данные в официальные документы.

Таким образом, подозреваемый, фактически выполнивший лишь часть оговоренных работ, безосновательно получил почти 350 тысяч гривен бюджетных средств. Это подтверждено выводами экспертизы.

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