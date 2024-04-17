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Министр финансов США Йеллен опасается, что рф начинает видеть признаки усталости союзников Украины

16:33, 17 апреля 2024
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что задержка с помощью Украины вселяет в рф надежду на усталость союзников.
Министр финансов США Йеллен опасается, что рф начинает видеть признаки усталости союзников Украины
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Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен опасается, что россия может взбодриться внутренними дебатами в США и других странах по продлению помощи Украине, передает Reuters.

«Я боюсь, что рф начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают, или что им становится труднее находить пути поддержки Украины, и это дает ей надежду, что она сможет переждать нас и дождаться, когда наша решимость разрушится», – сказала она.

Йеллен заявила, что провела много разговоров по использованию замороженных российских активов, и этот вопрос обсудят на встрече стран «Группы семи», которая состоится 17 апреля.

Чиновница сказала, что обсуждается ряд возможностей – от полной конфискации активов до использования их в качестве залога, отметив, что Вашингтон «очень поддерживает» недавние инициативы Евросоюза о возможной конфискации процентов от сверхприбылей, полученных от арестованных активов рф.

Она добавила, что ни один из вариантов не исключают, но указала, что Украина также не будет иметь возможности использовать всю сумму сразу, даже если все замороженные активы конфискуют.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не будут защищать воздушное пространство Украины от российских атак, чтобы не втягиваться в войну с рф. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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