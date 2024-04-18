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Понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения» не имеет никакого отношения к понятию «совершение преступления в условиях военного положения» — Верховный Суд

07:30, 18 апреля 2024
Верховный Суд обратил внимание судов, что не следует путать понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения», определенное п. 11 ст. 67 УК как обстоятельство, отягчающее наказание, с понятием «совершение преступления в условиях военного положения», что является квалифицирующим признаком.
Понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения» не имеет никакого отношения к понятию «совершение преступления в условиях военного положения» — Верховный Суд
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Понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения» определенное пунктом 11 ст. 67 УК, является обстоятельством, отягчающим наказание, и не имеет никакого отношения к понятию «совершение преступления в условиях военного положения», что является квалифицирующим признаком уголовных правонарушений. Об этом заявил Кассационный уголовный суд в постановлении от 24 января 2024 года по делу №346/1286/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 3 ст. 109 УК, ч. 3 ст. 436-2 УК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор. В кассационной жалобе защитник указывает, что местным судом было учтено отягчающее наказание обстоятельство, а именно – совершение преступлений в условиях военного положения, которое не содержится в содержании ст. 67 УК и апелляционный суд безосновательно согласился с заключением суда первой инстанции в части назначения обвиняемому наказания.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд изменил решение судов предыдущих инстанций. Исключил из указанных судебных решений ссылку как на обстоятельство, отягчающее наказание, совершение преступления в условиях военного положения.

В обоснование позиции КУС указывает, что учтение судом при назначении наказания обвиняемому обстоятельства, отягчающего наказание, не предусмотренного УК, является неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности. Ведь перечень обстоятельств, отягчающих наказание, определен в ст. 67 УК, он является исчерпывающим и расширительное толкование не допускается, поскольку это приведет к ухудшению положения обвиняемого по основаниям, не установленным законом.

Однако из материалов уголовного производства усматривается, что как в обвинительном акте, так и в решении суда первой инстанции, обвиняемому инкриминировано и в дальнейшем учтено при назначении наказания отягчающее наказание обстоятельство, указанное как «совершение преступления в условиях военного положения».

При этом согласно п. 11 ст. 67 УК обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение преступления с использованием условий военного или чрезвычайного положения, других чрезвычайных происшествий. В то же время, понятие совершения преступления в условиях военного положения и понятие совершения преступления с использованием условий военного положения нельзя отождествлять, ведь эти понятия имеют разное содержание.

Автор: Наталья Мамченко

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Понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения» не имеет никакого отношения к понятию «совершение преступления в условиях военного положения» — Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание судов, что не следует путать понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения», определенное п. 11 ст. 67 УК как обстоятельство, отягчающее наказание, с понятием «совершение преступления в условиях военного положения», что является квалифицирующим признаком.

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