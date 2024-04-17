АРМА готовит к продаже 264 картины из коллекции Медведчука

Стоимость некоторых картин составляет 50 тысяч долларов.

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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов готовит к реализации 264 картины, принадлежавших Виктору Медведчуку. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

«АРМА готовит к реализации 264 картин предателя-коллаборанта Медведчука, арестованные и переданные агентству по определению суда», - говорится в сообщении.

Пока картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Часть коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы – Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость некоторых картин составляет 50 тысяч долларов.

Сотрудники Агентства провели повторный обзор актива, а созданная конкурсная комиссия вскоре выставит их на реализацию.

Ранее мы писали, что Арма выставило на продажу Maybach и коллекционные часы Медведчука.

Кроме того, АРМА выставило на продажу арестованную элитную яхту Медведчука.

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