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В G7 відклали питання передачі Україні заморожених російських активів до червня

15:09, 19 квітня 2024
Міністри закордонних справ G7 підтвердили підтримку України під час зустрічі на Капрі.
В G7 відклали питання передачі Україні заморожених російських активів до червня
Джерело фото: ukrinform
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Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» ухвалили декларацію після зустрічі на Капрі в Італії, де обговорили низку ключових питань, пов'язаних з ситуацією на сході Європи. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 19 квітня.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також голова дипломатії ЄС відзначили свою рішучість підтримувати Україну у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності.

«Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, оскільки вона захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів», - наголосили міністри у заяві.

Також вони засудили нещодавні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України та закликали росію до відшкодування завданих збитків.

Міністри вирішили відкласти питання передачі Україні російських активів на прохання країн G7 до червня цього року. Також, вони обговорили можливі шляхи надання допомоги Україні в цьому питанні в рамках міжнародного права.

Нагадаємо, що виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що G7 розглядає $300 млрд заморожених активів рф як заставу для кредитів Україні.

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