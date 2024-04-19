В G7 отложили вопрос передачи Украине замороженных российских активов до июня

Министры иностранных дел G7 подтвердили поддержку Украины во время встречи на Капри.

Источник фото: ukrinform

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" приняли декларацию после встречи на Капри в Италии, где обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с ситуацией на востоке Европы. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу, 19 апреля.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС отметили свою решимость поддерживать Украину в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину, поскольку она защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ", - отметили министры в заявлении.

Также они осудили недавние атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины и призвали россию к возмещению нанесенного ущерба.

Министры решили отложить вопрос передачи Украине российских активов по просьбе стран G7 до июня этого года. Также, они обсудили возможные пути оказания помощи Украине в этом вопросе в рамках международного права.

Напомним, что исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что G7 рассматривает $300 млрд замороженных активов рф как залог для кредитов Украине.

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