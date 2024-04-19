Одноразовое пособие членам семьи умершего военнослужащего не выплачивается, если его смерть наступила в результате алкогольного опьянения – Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что такая помощь не назначается и не выплачивается в случае, если смерть военнослужащего или утрата трудоспособности являются следствием алкогольного опьянения.

Законодательством предусмотрено ограничение в выплате гарантированного государством единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего, в частности, вследствие наличия доказанного факта совершения им действий в состоянии алкогольного опьянения.

Такая помощь не назначается и не выплачивается в случае, если смерть военнослужащего или утрата им трудоспособности являются результатом совершения активных действий самим военнослужащим, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Это подчеркнул в своем постановлении от 18 марта 2024 г. Верховный Суд по делу №120/13997/21-а.

Обстоятельства дела

Женщина в интересах несовершеннолетних детей обратилась в административный суд с исковым заявлением к Министерству обороны, в котором просила:

признать противоправным и отменить пункт 1 протокола заседания комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм;

обязать Минобороны назначить и выплатить детям одноразовое пособие в размере 500-кратного прожиточного минимума установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в связи со смертью отца-военнослужащего.

В обоснование исковых требований указывает, что истцы как дети умершего военнослужащего обратились с заявлением и соответствующими документами о выплате им единовременного пособия на основании статьи 13 Закона «О социальной защите и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Однако комиссия Минобороны отказала, поскольку причиной смерти стал отек головного мозга, психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя.

Решением Винницкого окружного административного суда от 28 апреля 2023 года, оставленным в силу постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 18 июля 2023 года, отказано в удовлетворении административного иска.

Суды указали, что Закон 2011-XII не распространяется на членов семей военнослужащих, умерших во время прохождения военной службы, если смерть военнослужащего произошла в результате совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Минобороны, в частности, ссылалось на приказ командира в/ч, врачебное свидетельство о смерти и акт о проведении служебного расследования.

В частности, согласно врачебному свидетельству причина смерти указана как отек головного мозга, психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая обжалованные решения, КАС ВС оставил кассационную жалобу женщины без удовлетворения, судебные решения – без изменений с учетом следующего.

Пунктами 1-3 ч. 2 ст. 16 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусмотрено, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы; смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы; гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, наступившей при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве.

В протоколе заседания ВЛК отмечено, что заболевание и причина смерти связаны с прохождением военной службы. Вместе с тем комиссия Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм, отказывая в назначении помощи дочерям умершего, указала на отсутствие оснований для ее выплаты, поскольку согласно врачебному свидетельству о смерти причиной смерти военнослужащего есть отек головного мозга, психические и поведенческие нарушения вследствие употребления алкоголя.

Согласно ч. 1 ст. 16-4 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» назначение и выплата единовременного денежного пособия не производятся, если гибель (смерть), ранение (контузия, травма или увечье), инвалидность или частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности военнослужащего, военнообязанного или резервиста являются следствием:

а) совершение им преступления или административного правонарушения;

б) совершение им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

в) умышленного причинения телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийства (кроме случая доведения лица до самоубийства, установленного судом);

г) предоставление лицом заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременного пособия.

Учитывая указанные выше положения, единовременная денежная помощь в случае гибели (смерти) военнослужащего является гарантированной государством выплатой, выплачиваемой в установленных законом случаях.

Вместе с тем такая выплата не производится, если гибель (смерть) является следствием совершения военнослужащим преступления, административного правонарушения, действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или в случае умышленного причинения телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийства.

Таким образом, коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу, что смерть военнослужащего находится в прямой зависимости с продолжительным употреблением спиртных напитков. Суды же предыдущих инстанций пришли к правильному выводу, что решение Министерства обороны об отказе в назначении единовременной денежной помощи принято ответчиком в пределах полномочий и способом, предусмотренным действующим законодательством.

Автор: Наталя Мамченко

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