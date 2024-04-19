Европейский инвестиционный банк предоставит Украине кредит на 560 млн евро

Средства ЕИБ пойдут на проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и на восстановление жилья.

Источник фото: Telegram / Денис Шмыгаль

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует предоставить Украине кредиты на сумму 560 млн евро на нынешние проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и восстановлении жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня был подписан соответствующий меморандум с главой ЕИБ Надеждой Кальвино.

"Планируем ускорить работу над текущими проектами и сфокусироваться на подготовке новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы. Меморандум будет способствовать быстрому восстановлению Украины и приблизит нас к Европейскому Союзу", - отметил премьер-министр.

Напомним, Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, который предусматривает создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК.

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