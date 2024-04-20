Избил до смерти женщину и спрятал тело в колодце: в Одесской области судили сожителя погибшей

За убийство сожительницы мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Полиция Одесской области сообщила о приговоре суда, который получил житель Одесского района за убийство своей сожительницы. Преступник, который избил 35-летнюю женщину до смерти и спрятал ее тело в колодце, проведет за решеткой восемь лет.

Событие произошло в июле прошлого года в Маяковской сельской общине. Согласно результатам досудебного расследования, между сожителями возникла ссора, во время которой злоумышленник избил женщину и спрятал ее тело. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате полученных телесных повреждений.

Во время судебного разбирательства фигурант приговора отрицал свою вину и пытался оправдать себя, но следователи собрали достаточно доказательств, чтобы подтвердить его вину. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - убийство другого человека.

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