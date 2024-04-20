Побив до смерті жінку і сховав тіло у колодязі: на Одещині судили співмешканця загиблої

За вбивство співмешканки чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі.

Поліція Одеської області повідомила про вирок суду, який отримав житель Одеського району за вбивство своєї співмешканки. Злочинець, який побив 35-річну жінку до смерті і сховав її тіло у колодязі, проведе за ґратами вісім років.

Подія сталася у липні минулого року в Маяківській сільській громаді. Згідно з результатами досудового розслідування, між співмешканцями виникла сварка, під час якої зловмисник побив жінку та сховав її тіло. За даними судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду фігурант вироку заперечував свою провину та намагався виправдати себе, але слідчі зібрали достатньо доказів, щоб підтвердити його вину. Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - вбивство іншої людини.

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