Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині викрили посадовицю медзакладу, яка за $7000 робила ухилянтів «інвалідами»

16:22, 19 квітня 2024
Правоохоронці затримали посадовицю в одному з торгово-розважальних центрів Львова під час отримання частини хабаря.
На Львівщині викрили посадовицю медзакладу, яка за $7000 робила ухилянтів «інвалідами»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань затримало на хабарі начальницю відділення лікарні філії державної установи «Центр охорони здоров’я» Державної кримінально-виконавчої служби». Чиновниця допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, на підставі яких МСЕК мала б визнати їх непридатними для служби. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що до протиправної діяльності вона залучила лікарів різних закладів охорони здоров’я Львова. Ті видавали фальшиві висновки про стан здоров’я «пацієнтів», на підставі яких чоловіки отримували інвалідність.

Вартість «послуг» для однієї особи складала 7 тис. доларів США. За наявними даними, схема діяла з осені минулого року й отримати «липову» інвалідність змогла велика кількість військовозобов’язаних. «Клієнти» були не лише з Львівщини, а й зі всієї України.

Правоохоронці затримали начальницю лікарні 17 квітня під час отримання другої частини хабаря – 5,5 тис. доларів США від мешканця однієї з центральних областей, який хотів отримати «інвалідність». Передача коштів відбулася в одному з торгово-розважальних центрів Львова.

Також відбулися обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучено медичну документацію та майже 35 тис. доларів США.

Посадовиці повідомлено про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу – тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної схеми. Готуються підозри іншим учасникам групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівник Офісу протидії рейдерству Мінюсту Віктор Дубовик йде з посади

Віктор Дубовик займав посаду очільника Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції майже 4 роки.

Військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

Закон про мобілізацію окремо передбачає, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Одноразова грошова допомога членам родини померлого військовослужбовця не виплачується, якщо його смерть настала внаслідок алкогольного сп’яніння – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що така допомога не призначається і не виплачується у випадку, якщо смерть військовослужбовця або втрата ним працездатності є наслідком алкогольного сп’яніння.

Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту

Початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки