На Львівщині викрили посадовицю медзакладу, яка за $7000 робила ухилянтів «інвалідами»

Правоохоронці затримали посадовицю в одному з торгово-розважальних центрів Львова під час отримання частини хабаря.

Державне бюро розслідувань затримало на хабарі начальницю відділення лікарні філії державної установи «Центр охорони здоров’я» Державної кримінально-виконавчої служби». Чиновниця допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, на підставі яких МСЕК мала б визнати їх непридатними для служби. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що до протиправної діяльності вона залучила лікарів різних закладів охорони здоров’я Львова. Ті видавали фальшиві висновки про стан здоров’я «пацієнтів», на підставі яких чоловіки отримували інвалідність.

Вартість «послуг» для однієї особи складала 7 тис. доларів США. За наявними даними, схема діяла з осені минулого року й отримати «липову» інвалідність змогла велика кількість військовозобов’язаних. «Клієнти» були не лише з Львівщини, а й зі всієї України.

Правоохоронці затримали начальницю лікарні 17 квітня під час отримання другої частини хабаря – 5,5 тис. доларів США від мешканця однієї з центральних областей, який хотів отримати «інвалідність». Передача коштів відбулася в одному з торгово-розважальних центрів Львова.

Також відбулися обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучено медичну документацію та майже 35 тис. доларів США.

Посадовиці повідомлено про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу – тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної схеми. Готуються підозри іншим учасникам групи.

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