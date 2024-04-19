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Підпалила майно голови житлового кооперативу: жінку судили за пошкодження майна

16:04, 19 квітня 2024
Жінка з помсти вирішила підпалити майно голови житлового кооперативу.
Підпалила майно голови житлового кооперативу: жінку судили за пошкодження майна
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На Київщині суд визнав винною жінку, яка підпалила майно голови житлового кооперативу (справа №359/9510/23). 

Як повідомляє, Бориспільський міськрайонний суд Київської області, 17.03.2022 року близько 15 год. 00 хв. обвинувачена Ф. на ґрунті раніше виниклих неприязних відносин із потерпілою К., яка є головою житлового кооперативу, з мотивів помсти, розбила скло  у вікні господарської споруди, якою остання користувалася та за допомогою запальнички підпалила фіранку,  внаслідок чого виникла пожежа.

Після чого обвинувачена залишила місце вчинення злочину. Внаслідок пожежі було пошкоджено майно, чим було завдано матеріальний збиток потерпілій К. на загальну суму 1 055 грн. 00 коп.

Таким чином, громадянку Ф. вчинила умисне пошкодження майна шляхом підпалу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 194 КК України.

Суд визнав  винною обвинувачену Ф.  та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання з випробовуванням, встановивши  іспитовий строк тривалістю 1 рік та відповідно до ст. 76 КК України покладено певні обов’язки.

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