Подожгла имущество главы жилищного кооператива: женщину судили за повреждение имущества

Женщина из мести решила поджечь имущество главы жилищного кооператива.

В Киевской области суд признал виновной женщину, которая подожгла имущество главы жилищного кооператива (дело №359/9510/23).

Как сообщает, Бориспольский горрайонный суд Киевской области, 17.03.2022 года около 15 часов обвиняемая Ф. на почве ранее возникших неприязненных отношений с потерпевшей К., являющейся главой жилищного кооператива, по мотивам мести, разбила стекло в окне хозяйственного сооружения, которым последняя пользовалась и с помощью зажигалки подожгла занавеску, в результате чего возник пожар.

После чего обвиняемая покинула место совершения преступления. В результате пожара было повреждено имущество, чем был причинен материальный ущерб потерпевшей К. на общую сумму 1 055 грн.

Таким образом, гражданка Ф. совершила умышленное повреждение имущества путем поджога, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Суд признал виновной обвиняемую Ф. и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины она освобождена от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год и в соответствии со ст. 76 УК Украины возложены определенные обязанности.

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