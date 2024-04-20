Родители-предприниматели: может ли бабушка взять отпуск по уходу за ребенком

Бабушки имеют право на отпуск по уходу за ребенком.

Источник фото: zyttia.org

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило возможность взятия отпуска по уходу за ребенком для бабушки, которая имеет официальное трудоустройство, но оба родителя являются предпринимателями III группы.

Согласно предоставленному объяснению, родители ребенка, которые являются предпринимателями, не могут взять отпуск по уходу за ребенком до его трехлетнего возраста. Закон Украины "Об отпусках" предусматривает, что такой отпуск предоставляется желающему отцу или матери ребенка. Однако, если бабушка или другой родственник фактически ухаживает за малышом, она также может воспользоваться этим видом отпуска.

Статья 20 этого закона отмечает, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется по заявлению матери, отца ребенка или лиц, которые фактически ухаживают за ребенком. Таким образом, бабушка может подать заявление об отпуске, если она фактически берет на себя обязанности по уходу за ребенком.

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