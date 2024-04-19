Возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей, уберут из законодательства

Народный депутат Денис Маслов объяснил цель законопроекта об отмене возможности обжалования в Верховный Суд по делам о социальных выплатах и пенсионных делах.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала о проблеме, постигшей в судах дела гражданских дружин погибших военнослужащих. А именно, проблема касалась неопределенности, какой суд – гражданский или административный – должен рассматривать этот вопрос, если речь идет и об установлении факта проживания одной семьей супругов без регистрации брака, и о получении соответствующей социальной помощи – социальных выплат.

В частности, истица обратилась в Министерство обороны Украины с заявлением о получении единовременной денежной помощи в качестве члена семьи умершего военнослужащего. Однако комиссия Минобороны отказала ей в назначении помощи из-за отсутствия доказательств в подтверждение наличия у истицы статуса члена семьи погибшего военнослужащего – истица не предоставила решения суда, которым установлен факт их проживания одной семьей без регистрации брака.

Долгое время вопрос о юрисдикции был открыт, пока точку 18 января 2024 года не поставила Большая Палата Верховного Суда по делу №560/17953/21. При этом судьи БП ВС Дмитрий Гудыма и Олег Ткачук возразили против рассмотрения такого дела Большой Палатой, указав в частности, что действующее законодательство не дает оснований для вывода о том, что перечень членов семьи военнослужащего для целей назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае его гибели (смерти) можно установить на основании решения суда об установлении факта проживания одной семьей супругов без брака с военнослужащим, погибшим (умершим) при участии в боевых действиях.

В судах на рассмотрении немало других дел о получении социальных выплат военнослужащими и членами их семей.

Вместе с тем, в настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11170, которым предлагается отменить право обжаловать решения по социальным делам в Верховный Суд.

Соответствующий законопроект 11170 об усовершенствовании рассмотрения дел незначительной сложности о пенсионных и социальных выплатах, а также типовых административных дел зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, народные депутаты Олег Макаров, Игорь Фрис, Павел Павлиш, Николай Стефанчук и другие. Авторами законопроекта выступают, в частности, некоторые судьи административных судов, а целью является уменьшение нагрузки на админсуды.

Как пояснил председатель Комитета, народный депутат от «Слуги народа» Денис Маслов, решения, связанные с пенсионными выплатами, социальными выплатами в соответствии с этим законопроектом вступают в силу после апелляционной инстанции.

«Поэтому не надо перегружать Верховный Суд в этом случае, а выполнять решение, уже вступившее в законную силу», - отметил политик.

Он также добавил, что сейчас административные суды перегружены делами о выплатах, перерасчете пенсий и других видов социальной помощи. С каждым годом количество таких дел растет, поэтому ситуацию нужно менять, потому что государство тратит средства на осуществление судопроизводства, люди недовольны тем, как рассматриваются дела в судах, а в итоге проигрывают все.

Таким образом, благодаря этой законодательной инициативе удастся избавиться от судебных тяжб, а суды смогут быстрее рассматривать соответствующие дела.

Подробно этот законопроект ранее описывала «Судебно-юридическая газета». В частности, предлагается вынести в новую отдельную статью 263-1 Кодекса административного судопроизводства особенности рассмотрения дел незначительной сложности в отношении пенсионных и других социальных выплат. В нем предусмотреть, что решение суда апелляционной инстанции по делам, определенным этой статьей, не подлежит обжалованию в порядке.

Положения настоящей статьи не применяются при рассмотрении типовых дел, соответствующих признакам, изложенным в решении Верховного Суда по результатам рассмотрения образцового дела в соответствии со статьями 290 и 291 КАСУ.

Автор: Наталья Мамченко

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