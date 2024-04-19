Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала про проблему, яка спіткала у судах справи цивільних дружин загиблих військовослужбовців. А саме, проблема стосувалася невизначеності, який суд – цивільний чи адміністративний – має розглядати це питання, якщо йдеться і про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, і про отримання відповідної соціальної допомоги – соціальних виплат. Зокрема, позивачка звернулася до Міністерства оборони України із заявою про отримання одноразової грошової допомоги як член сім’ї померлого військовослужбовця. Однак комісія Міноборони відмовила їй у призначенні допомоги через відсутність доказів на підтвердження наявності в позивачки статусу члена сім'ї загиблого військовослужбовця – позивачка не надала рішення суду, яким встановлено факт їх проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Довгий час питання стосовно юрисдикції було відкритим, доки крапку 18 січня 2024 року не поставила Велика Палата Верховного Суду у cправі №560/17953/21. При цьому, судді ВП ВС Дмитро Гудима та Олег Ткачук заперечили проти розгляду такої справи Великою Палатою, вказавши зокрема, що чинне законодавство не дає підстав для висновку про те, що перелік членів сім`ї військовослужбовця для цілей призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі його загибелі (смерті) можна встановити на підставі рішення суду про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу з військовослужбовцем, який загинув (помер) під час участі у бойових діях.

Наразі у судах на розгляді чимало інших справ про отримання соціальних виплат військовослужбовцями та членами їх сімей.

Разом із тим, наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроект №11170, яким пропонується скасувати право оскаржувати рішення по соціальних справах до Верховного Суду.

Відповідний законопроект 11170 щодо удосконалення розгляду справ незначної складності про пенсійні та соціальні виплати, а також типових адміністративних справ зареєструвала група народних депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, народні депутати Олег Макаров, Ігор Фріс, Павло Павліш, Микола Стефанчук та інші. Авторами законопроекту виступають зокрема деякі судді адміністративних судів, а метою є зменшення навантаження на адмінсуди.

Як пояснив голова Комітету, народний депутат від «Слуги народу» Денис Маслов, рішення, пов’язані з пенсійними виплатами, соціальними виплатами відповідно до цього законопроекту набувають чинності після апеляційної інстанції.

«Тому не треба перевантажувати Верховний Суд у цьому випадку, а виконувати рішення, що вже набрало законної сили», - зазначив політик.

Він також додав, що зараз адміністративні суди перевантажені справами про виплати, перерахунок пенсій та інших видів соціальної допомоги. З кожним роком кількість таких справ зростає, тому ситуацію треба змінювати, бо держава витрачає кошти на здійснення судочинства, люди не задоволені тим, як розглядаються справи в судах, а в підсумку програють усі.

Отже, завдяки цій законодавчій ініціативі вдасться позбутися судової тяганини, а суди зможуть швидше розглядати відповідні справи.

Детально цей законопроект раніше описувала «Судово-юридична газета». Зокрема пропонується винести у нову окрему статтю 263-1 Кодексу адміністративного судочинства особливості розгляду справ незначної складності щодо пенсійних та інших соціальних виплат. У ній передбачити, що рішення суду апеляційної інстанції у справах, визначених цією статтею, не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Положення цієї статті не застосовуються під час розгляду типових справ, які відповідають ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за наслідками розгляду зразкової справи відповідно до статей 290 та 291 КАСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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