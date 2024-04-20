У киевлянки из тайника исчезали деньги, поэтому она установила камеру: что было на записи

Киевлянка оставила мобильный телефон с включенной видеокамерой рядом с местом хранения и зафиксировала вора.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Сообразительная жительница Киева обнаружила вора и вызвала патрульных, что позволило оперативно раскрыть преступление. Об этом сообщила патрульная полиция столицы.

Согласно информации от патрульных, вчера на линию экстренного вызова 112 поступил сигнал о краже в Подольском районе города. Жительница Киева заметила, что средства исчезли из тайника.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и провели беседу с заявительницей. Оказалось, что изобретательная женщина решила разобраться в причинах потери денег и оставила мобильный телефон с включенной видеокамерой рядом с местом хранения. В результате выявлено, что работник, который помогал ей в хозяйстве, был вором.

Полицейские задержали злоумышленника, который имел при себе похищенные средства, и получили от него признание. Для дальнейшего расследования всех обстоятельств происшествия на место была вызвана следственно-оперативная группа.

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