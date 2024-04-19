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Собаку Бориса Джонсона сделали крайней в нашествии блох на Даунинг-стрит

13:10, 19 апреля 2024
Министр финансов Великобритании Джереми Гант рассказал, что выведение блох из квартиры стоил ему немалой суммы.
Собаку Бориса Джонсона сделали крайней в нашествии блох на Даунинг-стрит
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Министр финансов Великобритании Джереми Гант сообщил, что ему достаточно дорого обошлось решение проблемы с блохами в квартире на Даунинг-стрит 11. Об этом в своей книге «Десять лет для спасения Запада» рассказала бывший премьер Соединенного Королевства Лиз Трасс, передает BBC.

В своей книге бывшая британская премьер написала, что «чесалась несколько недель» после того, как переехала в квартиру в 2022 году. Вину за нашествие насекомых она возложила на Дилина, пса Бориса Джонсона, который жил в помещении Лиз Трасс.

Трасс отметила, что вся квартира была «заражена блохами», и что все жилье нужно было обрабатывать спреем против насекомых.

Когда журналисты в Вашингтоне спросили Ганта об этом отрывке из книги Трасс, он ответил, что когда он переехал в квартиру, ему пришлось прибегнуть к более радикальным методам – полностью заменить все ковры, и это немало стоило.

Официальной резиденцией британских премьеров номер 10 на Даунинг-стрит. Но поскольку жилье в 11 номере больше, со времен Тони Блэра британские премьеры предпочитали его.

Но при премьерстве Риши Сунака 11 номер освободил, и лорд-канцлер, как официально называют должность Джереми Ганта в британском правительстве, смог переехать туда.

«Я фактически живу в квартире, где жили Лиз Трасс и Борис Джонсон», - заявил Гант, напомнив, что Трасс «была там меньше 50 дней».

А поскольку министру финансов пришлось быть там дольше, он решил взяться за дело более основательно и заменить все ковры – «на свой счет», подчеркнул Джереми Гант.

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