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Верховной Раде рекомендуют принять законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите

13:14, 19 апреля 2024
Начальная общевойсковая подготовка граждан Украины осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.
Верховной Раде рекомендуют принять законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите
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Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки 11092.

В ходе обсуждения члены Комитета поддержали законопроект и отметили, что его принятие будет способствовать совершенствованию начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитания украинской молодежи.

В частности, предлагается предусмотреть, что начальная общевойсковая подготовка граждан Украины осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

Начальная общевойсковая подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и других учебных заведений, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета «Защита Украины» и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Программы по учебному предмету «Защита Украины» разрабатываются и утверждаются МОН по согласованию с Министерством обороны Украины.

Предлагается внести изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне Украины», «Об образовании» и «Об основах национального сопротивления».

В частности, к статьям 8, 9 и 42 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающих замену понятия «допризывная подготовка» понятием «начальная общевойсковая подготовка», а также законодательное закрепление определения указанного понятия к статье 21 Закона «О образование» по определению составляющих структуры военного образования, к статье 6 Закона «Об основах национального сопротивления» по расширению перечня учебных заведений, в которых осуществляется начальная общевойсковая подготовка во избежание правовой коллизии.

Автор: Наталья Мамченко

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Начальная общевойсковая подготовка граждан Украины осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

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