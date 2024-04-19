Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту

Початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки 11092.

Під час обговорення члени Комітету підтримали законопроект та наголосили на тому, що його ухвалення сприятиме вдосконаленню початкової військової підготовки та військово-патріотичного виховання української молоді.

Зокрема, пропонується передбачити, що початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета «Захист України» та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з навчального предмета «Захист України» розробляються та затверджуються МОН за погодженням з Міністерством оборони України.

Пропонується внести зміни до законів «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про освіту» та «Про основи національного спротиву».

Зокрема, до статей 8, 9 та 42 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу», що передбачають заміну поняття «допризовна підготовка» поняттям «початкова загальновійськова підготовка», а також законодавче закріплення визначення зазначеного поняття, до статті 21 Закону «Про освіту» щодо визначення складових структури військової освіти, до статті 6 Закону «Про основи національного спротиву» щодо розширення переліку закладів освіти, в яких здійснюється початкова загальновійськова підготовка з метою уникнення правової колізії.

Автор: Наталя Мамченко

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