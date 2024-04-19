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Комунальне підприємство відшкодує майже 80 000 грн збитків власнику автомобіля, на яке впало дерево: деталі справи

19:41, 19 квітня 2024
Підприємство оскаржило рішення про відшкодування завданих збитків, мовляв місцевий суд не взяв до уваги складні погодні умови і місце події.
Комунальне підприємство відшкодує майже 80 000 грн збитків власнику автомобіля, на яке впало дерево: деталі справи
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Хмельницьке комунальне підприємство має відшкодувати майже 80 000 грн збитків власнику автомобіля, на яке впало дерево. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Стягнути з Комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою виконкому Хмельницької міської ради на користь власника автомобіля Mercedes-Benz 69 043 грн майнової, 5 000 грн моральної шкоди та 5 667 грн витрат, пов`язаних з проведенням експертизи, інвентаризації земельної ділянки, встановленням метеопоказників, — таке рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницькій області залишив без змін апеляційний суд.

Апеляційну скаргу комунальників Хмельницький апеляційний суд відхилив. 

За матеріалами справи, 6 квітня 2023 року у Хмельницькому поблизу гаражного масиву на Mercedes-Benz впало дерево. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Його власник звернувся до суду з позовом до комунального підприємства, яке відповідальне за стан зелених насаджень у місті, й виконкому міської ради про відшкодування завданих збитків.

Суд першої інстанції визначив, що належним відповідачем у справі є комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста, тому з нього стягнув заявлені суми моральної й матеріальної шкоди.

Підприємство оскаржило рішення суду: просило його скасувати й відмовити у позові. Апелянт уважає, що місцевий суд не взяв до уваги складні погодні умови і місце події.

Мовляв, територія біля гаражного масиву, на якій ростуть зелені насадження, не відводилася у постійне користування підприємству рішенням міської ради, а самі насадження не передавалися на його баланс. Протягом 2023 року ніхто не звертався до КП щодо аварійного стану дерев та необхідності їх видалення чи санітарного очищення.

До того ж 6 квітня за даними обласного центру з гідрометеорології у Хмельницькому спостерігалися небезпечні стихійні метеорологічні явища: значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вночі та вранці пориви вітру – 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Підприємство також зауважило, що відповідно до акту обстеження якісного стану дерева, що впало, воно не мало ознак аварійності, натомість були ознаки початку вегетаційного періоду. Це, вважає, свідчить, що дерево упало і пошкодило автомобіль унаслідок непереборної сили – складних погодних умов.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду звернула увагу, що повалення живого дерева з вивернутим коренем якраз свідчить, що КП не забезпечило його належне збереження та стійкість шляхом агротехнічних заходів. Тому, на думку апеляційного суду, небезпечні метеорологічні явища (значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер) не можна визнати непереборною силою, що виключало б вину апелянта та звільняло його від відповідальності за завдану шкоду.

«Покладаючи на КП по зеленому будівництву і благоустрою міста обов`язок по відшкодуванню заподіяної позивачу майнової та моральної шкоди, суд першої інстанції правильно врахував, що дерево, яке впало на автомобіль позивача, було розташовано на землях комунальної власності, та відповідно до частини 5 статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» перебувало на балансовому обліку КП», – йдеться у постанові апеляційного суду.

З постановою Хмельницького апеляційного суду у справі № 686/29802/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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