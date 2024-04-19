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Коммунальное предприятие возместит почти 80 000 грн ущерба владельцу автомобиля, на которое упало дерево: детали дела

19:41, 19 апреля 2024
Предприятие обжаловало решение о возмещении нанесенного ущерба, мол местный суд не принял во внимание сложные погодные условия и место происшествия.
Коммунальное предприятие возместит почти 80 000 грн ущерба владельцу автомобиля, на которое упало дерево: детали дела
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Хмельницкое коммунальное предприятие должно возместить почти 80 000 грн ущерба владельцу автомобиля, на которое упало дерево. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Взыскать с Коммунального предприятия по зеленому строительству и благоустройству исполкома Хмельницкого городского совета в пользу владельца автомобиля Mercedes-Benz 69 043 грн имущественного, 5 000 грн морального ущерба и 5 667 грн расходов, связанных с проведением экспертизы, инвентаризации земельного участка - такое решение Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области оставил без изменений апелляционный суд.

Апелляционную жалобу коммунальщиков Хмельницкий апелляционный суд отклонил.

За матеріалами справи, 6 квітня 2023 року у Хмельницькому поблизу гаражного масиву на Mercedes-Benz впало дерево. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Його власник звернувся до суду з позовом до комунального підприємства, яке відповідальне за стан зелених насаджень у місті, й виконкому міської ради про відшкодування завданих збитків.

Суд першої інстанції визначив, що належним відповідачем у справі є комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста, тому з нього стягнув заявлені суми моральної й матеріальної шкоди.

Підприємство оскаржило рішення суду: просило його скасувати й відмовити у позові. Апелянт уважає, що місцевий суд не взяв до уваги складні погодні умови і місце події.

Мовляв, територія біля гаражного масиву, на якій ростуть зелені насадження, не відводилася у постійне користування підприємству рішенням міської ради, а самі насадження не передавалися на його баланс. Протягом 2023 року ніхто не звертався до КП щодо аварійного стану дерев та необхідності їх видалення чи санітарного очищення.

До того ж 6 квітня за даними обласного центру з гідрометеорології у Хмельницькому спостерігалися небезпечні стихійні метеорологічні явища: значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вночі та вранці пориви вітру – 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Підприємство також зауважило, що відповідно до акту обстеження якісного стану дерева, що впало, воно не мало ознак аварійності, натомість були ознаки початку вегетаційного періоду. Це, вважає, свідчить, що дерево упало і пошкодило автомобіль унаслідок непереборної сили – складних погодних умов.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду звернула увагу, що повалення живого дерева з вивернутим коренем якраз свідчить, що КП не забезпечило його належне збереження та стійкість шляхом агротехнічних заходів. Тому, на думку апеляційного суду, небезпечні метеорологічні явища (значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер) не можна визнати непереборною силою, що виключало б вину апелянта та звільняло його від відповідальності за завдану шкоду.

«Покладаючи на КП по зеленому будівництву і благоустрою міста обов`язок по відшкодуванню заподіяної позивачу майнової та моральної шкоди, суд першої інстанції правильно врахував, що дерево, яке впало на автомобіль позивача, було розташовано на землях комунальної власності, та відповідно до частини 5 статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» перебувало на балансовому обліку КП», – йдеться у постанові апеляційного суду.

З постановою Хмельницького апеляційного суду у справі № 686/29802/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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