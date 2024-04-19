Собаку Бориса Джонсона зробили крайнім в нашесті бліх на Даунінг-стріт

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант розповів, що виведення бліх з квартири коштувало йому чималої суми.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант повідомив, що йому досить дорого обійшлося вирішення проблеми бліх в квартирі на Даунінг-стріт 11. Про це у своїй книзі «Десять років для порятунку Заходу» розповіла колишня прем’єрка Сполученого Королівства Ліз Трасс, передає BBC.

У своїй книзі колишня британська прем’єрка написала, що «чесалася кілька тижнів» після того, як переїхала в квартиру у 2022 році. Провину за нашестя комах вона поклала на Ділин, пса Бориса Джонсона, який жив у помешканні до Ліз Трасс.

Трасс зазначила, що уся квартира була «заражена блохами», і що все помешкання треба було обробляти спреєм проти комах.

Коли журналісти у Вашингтоні запитали Ганта про цей уривок із книги Трасс, він відповів, що коли він переїхав до квартири, йому довелося вдатися до більш радикальних методів – повністю замінити усі килими, і то «чимало коштувало».

Офіційною резиденцією британських прем’єрів є номер 10 на Даунінг-стріт. Але оскільки помешкання в 11 номері є більшим, з часів Тоні Блера британські прем’єри надавали йому перевагу.

Але за прем'єрства Ріші Сунака 11 номер звільнився, і лорд-канцлер, як офіційно називають посаду Джеремі Ганта в британському уряді, зміг переїхати туди.

«Я фактично живу в квартирі, де жили Ліз Трасс та Боріс Джонсон», - заявив Гант, нагадавши, що Трасс «була там менше 50 днів».

А оскільки міністру фінансів довелося бути там довше, він вирішив взятися за справу більш ґрунтовно і замінити усі килими – «власним коштом», наголосив Джеремі Гант.

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