У киянки зі схованки зникали гроші, тож вона встановила камеру: що було на записі

Киянка залишила мобільний телефон з увімкненою відеокамерою поряд з місцем схову та зафіксувала злодія.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Кмітлива мешканка Києва виявила крадія та викликала патрульних, що дозволило оперативно розкрити злочин. Про це повідомила патрульна поліція столиці.

Згідно з інформацією від патрульних, учора на лінію екстреного виклику 112 надійшов сигнал про крадіжку у Подільському районі міста. Мешканка Києва помітила, що кошти зникли зі схованки.

Патрульні оперативно прибули на місце події та провели розмову з заявницею. Виявилося, що винахідлива жінка вирішила розібратися у причинах втрати грошей та залишила мобільний телефон з увімкненою відеокамерою поряд з місцем схову. В результаті виявлено, що працівник, який допомагав їй у господарстві, був крадієм.

Поліцейські затримали зловмисника, який мав при собі викрадені кошти, та отримали від нього зізнання. Для подальшого розслідування всіх обставин події на місце була викликана слідчо-оперативна група.

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