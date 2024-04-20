Батьки-підприємці: чи може бабуся взяти відпустку для догляду за дитиною

Бабусі мають право на відпустку для догляду за дитиною.

Джерело фото: zyttia.org

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області роз'яснило можливість взяття відпустки для догляду за дитиною для бабусі, яка має офіційне працевлаштування, але обидва батьки є підприємцями III групи.

Згідно з наданим поясненням, батьки дитини, які є підприємцями, не можуть взяти відпустку для догляду за дитиною до її трирічного віку. Закон України "Про відпустки" передбачає, що така відпустка надається бажаному батькові або матері дитини. Однак, якщо бабуся або інший родич фактично доглядає за малюком, вона також може скористатися цим видом відпустки.

Стаття 20 цього закону зазначає, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою матері, батька дитини або осіб, які фактично доглядають за дитиною. Таким чином, бабуся може подати заяву про відпустку, якщо вона фактично бере на себе обов'язки з догляду за дитиною.

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