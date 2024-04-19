На Львовщине разоблачили чиновницу медучреждения, которая за $7000 делала уклонистов «инвалидами»

Правоохранители задержали должностное лицо в одном из торгово-развлекательных центров Львова во время получения части взятки.

Государственное бюро расследований задержало на взятке начальника отделения больницы филиала государственного учреждения «Центр здравоохранения» Государственной уголовно-исполнительной службы». Чиновница помогала здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, на основании которых МСЭК должна признать их непригодными для службы. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Отмечается, что к противоправной деятельности она привлекла врачей разных учреждений здравоохранения Львова. Те издавали фальшивые выводы о состоянии здоровья «пациентов», на основании которых мужчины получали инвалидность.

Стоимость «услуг» для одного человека составляла 7 тыс. долларов США. По имеющимся данным, схема действовала с осени прошлого года и получить «липовую» инвалидность смогло большое количество военнообязанных. «Клиенты» были не только со Львовской области, но и со всей Украины.

Правоохранители задержали начальницу больницы 17 апреля во время получения второй части взятки – 5,5 тыс. долларов США от жителя одной из центральных областей, желающего получить «инвалидность». Передача средств прошла в одном из торгово-развлекательных центров Львова.

Также прошли обыски по местам жительства и работы фигурантов. Изъята медицинская документация и около 35 тыс. долларов США.

Чиновнику сообщено о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения – содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Сейчас станавливается полный круг лиц, причастных к незаконной схеме. Подготавливаются подозрения другим участникам группы.

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