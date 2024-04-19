Європейський інвестиційний банк надасть Україні кредит на 560 млн євро

Кошти ЄІБ підуть на проєкти в енергетиці, транспортній інфраструктурі та на відновленні житла.

Джерело фото: Telegram / Денис Шмигаль

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує надати Україні кредити на суму 560 млн євро на цьогорічні проекти в енергетиці, транспортній інфраструктурі та відновленні житла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні був підписаний відповідний меморандум з головою ЄІБ Надією Кальвіно.

«Плануємо прискорити роботу над поточними проектами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу», – зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК.

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