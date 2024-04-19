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Щоб не перевантажувати Верховний Суд: Денис Маслов пояснив, як хочуть змінити підхід до розгляд справ щодо пенсій та соцвиплат

12:08, 19 квітня 2024
Документ містить норму щодо скасування можливості касаційного оскарження у таких справах.
Щоб не перевантажувати Верховний Суд: Денис Маслов пояснив, як хочуть змінити підхід до розгляд справ щодо пенсій та соцвиплат
Джерело фото: Віталій Носач/РБК-Україна
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11170, який пропонує механізми вдосконалення розгляду справ щодо пенсій та інших соціальних виплат.

Як розповів народний депутат та голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов, завдяки цій законодавчій ініціативі вдасться позбутися судової тяганини, а суди зможуть швидше розглядати відповідні справи. Документ містить норму і щодо скасування можливості касаційного оскарження у таких справах.

«Перш за все ми змінюємо процесуальні механізми підходу до розгляду таких справ. Не потрібно буде викладати повний текст рішення судді. Йому достатньо буде зазначити вступну та резолютивну частину рішення, вказати, що, наприклад, позов задоволений і необхідно провести перерахунок пенсії. Якщо ти орган Пенсійного фонду або інший державний орган і хочеш оскаржити, то тобі потрібен повний текст рішення. Відповідно, сплати додатковий судовий збір, отримай повний текст, подай до апеляції, заплати і за неї. Не має бути оскарження заради оскарження», - пояснив парламентарій.

Він також додав, що при цьому для громадян пропонується вдвічі знизити ставки збору за розгляд таких справ. Крім того, у справах щодо пенсій та інших соціальних виплат скасовується можливість касаційного оскарження.

«Рішення, пов’язані з пенсійними виплатами, соцвиплатами, набувають чинності після апеляційної інстанції, тому не треба перевантажувати Верховний Суд у цьому випадку, а виконувати рішення, що вже набрало законної сили», - зазначив політик.

Він також додав, що зараз адміністративні суди перевантажені справами про виплати, перерахунок пенсій та інших видів соціальної допомоги. З кожним роком кількість таких справ зростає, тому ситуацію треба змінювати, бо держава витрачає кошти на здійснення судочинства, люди не задоволені тим, як розглядаються справи в судах, а в підсумку програють усі.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді з’явився альтернативний законопроект № 11170-1 про реформу процедури оскарження у пенсійних справах та справах про соцвиплати.

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