Чтобы не перегружать Верховный Суд: Денис Маслов объяснил, как хотят изменить подход к рассмотрению дел по пенсиям и соцвыплатам

Документ содержит норму об отмене возможности кассационного обжалования по таким делам.

Источник фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11170, который предлагает механизмы усовершенствования рассмотрения дел по пенсиям и другим социальным выплатам.

Как рассказал народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов, благодаря этой законодательной инициативе удастся избавиться от судебной волокиты, а суды смогут быстрее рассматривать соответствующие дела. Документ содержит норму об отмене возможности кассационного обжалования по таким делам.

«Прежде всего, мы меняем процессуальные механизмы подхода к рассмотрению таких дел. Не нужно будет излагать полный текст решения судьи. Ему достаточно будет указать вступительную и резолютивную часть решения, указать, что, например, иск удовлетворен и необходимо провести перерасчет пенсии. Если ты орган Пенсионного фонда или другой государственный орган и хочешь обжаловать, то тебе нужен полный текст решения. Соответственно, уплати дополнительный судебный сбор, получи полный текст, подай к апелляции, заплаты и за нее. Не должно быть обжалования ради обжалования», – пояснил парламентарий.

Он также добавил, что для граждан предлагается вдвое снизить ставки сбора за рассмотрение таких дел. Кроме того, по делам по пенсиям и другим социальным выплатам отменяется возможность кассационного обжалования.

«Решения, связанные с пенсионными выплатами, соцвыплатами, вступают в силу после апелляционной инстанции, поэтому не нужно перегружать Верховный Суд в этом случае, а выполнять решение, уже вступившее в законную силу», - отметил политик.

Он также добавил, что сейчас административные суды перегружены делами о выплатах, перерасчете пенсий и других видов социальной помощи. С каждым годом количество таких дел растет, поэтому ситуацию нужно менять, потому что государство тратит средства на осуществление судопроизводства, люди недовольны тем, как рассматриваются дела в судах, а в итоге проигрывают все.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде появился альтернативный законопроект № 11170-1 о реформе процедуры обжалования по пенсионным делам и делам о соцвыплатах.

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