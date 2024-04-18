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В Верховной Раде появился альтернативный законопроект о реформе процедуры обжалования по пенсионным делам и делам о соцвыплатах

17:20, 18 апреля 2024
Авторами основного законопроекта выступают некоторые судьи административных судов, а целью является уменьшение нагрузки на админсуды.
В Верховной Раде появился альтернативный законопроект о реформе процедуры обжалования по пенсионным делам и делам о соцвыплатах
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В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный проект закона по усовершенствованию рассмотрения дел незначительной сложности о пенсионных и других социальных выплатах, а также типовых административных дел 11170-1, автором которого выступает член Комитета ВР по вопросам правовой политики, народный депутат от «Слуги народа» Павел Павлиш.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по делам по пенсиям и другим социальным выплатам отменят возможность кассационного обжалования, уменьшат срок до 10 дней для апелляционного обжалования, а суд будет производить полный текст судебного решения только по просьбе стороны и при уплате дополнительного судебного сбора . Таким образом, народные депутаты предлагают ускорить рассмотрение соответствующих дел.

Соответствующий законопроект 11170 об усовершенствовании рассмотрения дел незначительной сложности о пенсионных и других социальных выплатах, а также типовых административных дел зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Авторами законопроекта выступают, в частности, некоторые судьи административных судов, а целью является уменьшение нагрузки на админсуды. Они указывают, что в 2022 году споры о пенсионных и других социальных выплатах составили 67,6% от общего количества всех административных дел. Следовательно, эти споры составляют огромную долю от общей нагрузки на административные суды, и это количество постоянно растет.

В частности, в Законе «О судебном сборе» народные депутаты предлагают выделить ставки судебного сбора за подачу искового заявления физического лица об обжаловании решений, действий или бездействии субъектов властных полномочий по исчислению, назначению, перерасчету, осуществлению, предоставлению, получению пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, выплат и льгот детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, пособий, защиты, льгот.

А именно, в случае подачи заявления имущественного характера – 0,5% цены иска, но не менее 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (т.е. не менее 605,6 грн и не более 7570 грн по состоянию на 2024 год).

В случае подачи заявления неимущественного характера – 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (т.е. 605,6 грн).

В случае подачи заявления о намерении обжаловать судебное решение – 100% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления.

Как отмечает Павел Павлиш, в отличие от основного проекта Закона его законопроектом 11170-1 предлагается не предоставлять возможность подачи апелляционной жалобы на сокращенное судебное решение по делам, предусмотренным новой статьей 263-1 КАСУ. Если судья, принявший сокращенное решение, после поступления в суд заявления о намерении обжаловать судебное решение не составил полное судебное решение в связи с его переводом в другой суд, увольнением, прекращением полномочий судьи или временного отстранения от осуществления правосудия в порядке, установленном законом, предлагается установить, что состав суда подлежит изменению в соответствии со статьей 31 КАСУ, а рассмотрение соответствующего дела начинается сначала. Судья, определенный для рассмотрения дела вначале, отменяет сокращенное судебное решение, о чем выносит определение, не подлежащее обжалованию. По результатам такого рассмотрения дела суд принимает полное судебное решение.

Автор: Наталья Мамченко

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