У Верховній Раді з’явився альтернативний законопроект про реформу процедури оскарження у пенсійних справах та справах про соцвиплати

Авторами основного законопроекту виступають деякі судді адміністративних судів, а метою є зменшення навантаження на адмінсуди.

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний проект закону щодо удосконалення розгляду справ незначної складності про пенсійні та інші соціальні виплати, а також типових адміністративних справ 11170-1, автором якого виступає член Комітету ВР з питань правової політики, народний депутат від «Слуги народу» Павло Павліш.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у справах щодо пенсій та інших соціальних виплат скасують можливість касаційного оскарження, зменшать строк до 10 днів для апеляційного оскарження, а суд виготовлятиме повний текст судового рішення лише на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору. Таким чином народні депутати пропонують прискорити розгляд відповідних справ.

Відповідний законопроект 11170 щодо удосконалення розгляду справ незначної складності про пенсійні та інші соціальні виплати, а також типових адміністративних справ зареєструвала група народних депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Авторами законопроекту виступають зокрема деякі судді адміністративних судів, а метою є зменшення навантаження на адмінсуди. Вони вказують, що в 2022 році спори про пенсійні та інші соціальні виплати склали 67,6% від загальної кількості всіх адміністративних справ. Отже, ці спори становлять величезну частку від загального навантаження на адміністративні суди і ця кількість постійно зростає.

Зокрема, у Законі «Про судовий збір» народні депутати пропонують виокремити ставки судового збору за подання позовної заяви фізичної особи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

А саме, у разі подання заяви майнового характеру – 0,5% ціни позову, але не менше 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто, не менше 605,6 грн і не більше 7 570 грн станом на 2024 рік).

У разі подання заяви немайнового характеру – 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто, 605,6 грн).

У разі подання заяви про намір оскаржити судове рішення – 100% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.

Як зазначає Павло Павліш, на відміну від основного проекту Закону, його законопроектом 11170-1 пропонується не надавати можливість подання апеляційної скарги на скорочене судове рішення у справах, передбачених новою статтею 263-1 КАСУ. Натомість, якщо суддя, який ухвалив скорочене рішення, після надходження до суду заяви про намір оскаржити судове рішення не склав повне судове рішення у зв’язку із його переведенням до іншого суду, звільненням, припиненням повноважень судді або тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя в порядку, встановленому законом, пропонується встановити, що склад суду підлягає зміні відповідно до статті 31 КАСУ, а розгляд відповідної справи починається спочатку. Суддя, визначений для розгляду справи спочатку, скасовує скорочене судове рішення, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню. За наслідками такого розгляду справи суд ухвалює повне судове рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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